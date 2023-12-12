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Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek - Son Dakika
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Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden oldu. Göçer'in ailesi, olayın aydınlatılması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. ancak kabul edilmedi. Tepki çeken Müge Anlı'ya destek veren Armağan Çağlayan, "O programda fail aranıyor, fail zaten belli" dedi.

12.12.2023 - 14:12,  Güncelleme: 14:30
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'e aracıyla çarparak ölümüne neden oldu. Göçer'in ailesinin cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurduğu ancak kabul edilmediği ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan Anlı'ya sahip çıkan Armağan Çağlayan, "O programda fail aranıyor, fail belli zaten" ifadelerini kullandı.

"HEPİNİZ MÜGE ANLI'YA YÜKLENİYORSUNUZ"

Kısa sürede gündem olan Müge Anlı'ya destek olan Armağan Çağlayan, X hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili arkadaşlar hepiniz Müge Anlı'ya yükleniyorsunuz da, Müge Hanım ne yapacak televizyon programında olayla ilgili ? Zaten fail belli. Tutuklamayan ya da idari karar almayan merciler kişiler belli, sorumlular belli. O programda 'fail' aranıyor, fail zaten belli. Faili belli olan bir olay da neyi seyrettirecek Müge Hanım?" ifadelerini kullandı.

Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek

NE OLMUŞTU?

İstanbul Avrasya Tüneli Aksaray sapağında meydana gelen kazada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı araç, motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne sebep olmuştu. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi. 2 Aralık'ta yurtdışına çıktığı tespit edilen Muhammed Hassan Şeyh Mahmud hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek
Mohammed Hassan Shekh Mohamud
Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek
Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı\'ya Armağan Çağlayan\'dan destek
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Son Dakika Hukuk Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek - Son Dakika
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