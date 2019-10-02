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Kuş emekçilerle bir araya geldi

49 dakika önce

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, tekstilde çalışan emekçilerle bir araya geldi.

Kuş emekçilerle bir araya geldi, System.String[]

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, tekstilde çalışan emekçilerle bir araya geldi.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, organize sanayi bölgesinde bulunan bir tekstili ziyaret edip, ilgililer ve emekçilerle bir araya geldi. Kuş ilçe ekonomisine ve istihdama katkılarından dolayı fabrika yöneticilerine teşekkür etti. 310 işçi sayısının 500'e yükseleceğini ve işçi alımlarında Eyyübiye'ye pozitif ayrımcılık gösterileceğini belirten Kuş, ayrıca fabrika yöneticilerinden ilçeye yeşil alan kazandırma sözünü aldıklarını da ifade etti.


Hem ekonomiye hem de istihdama katkılarından dolayı fabrika yönetime teşekkür eden Kuş, "Organize Sanayi Bölgesi Eyyübiye mücavir alanları içerisindedir. Burada yabancı bir yatırımcının misafiri olduk ve gerçekten çok ciddi bir yatırım yapmış. İş istihdamı noktasında Şanlıurfa'mıza çok ciddi katkıları oluyor. Kendileri ile istişarelerde bulunduk. Mevcut personel sayılarını arttıracaklarını ifade ettiler. Bu noktada da Eyyübiye'nin en yoksul İlçe olması münasebeti ile işçi alımı noktasında en büyük pozitif ayrımcılığı Eyyübiye bölgesine yapacaklarının sözünü verdiler. Yine kendileri ilçemize bir yeşil alan kazandıracaklar, bunun da sözünü aldık. Bunun için de çalışmalara başladık. İnşallah en kısa zamanda hem işçi alımlarına başlayacaklar hem de ilçemize bir park kazandıracaklar. Kendilerine tüm Eyyübiyeli hemşerilerim adına teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Mehmet Kuş, Eyyübiye, İşçi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:08 Kaynak: İHA
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