Kuşadası MHP İlçe Başkanı Bayraktar istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Kuşadası MHP İlçe Başkanı Bayraktar istifa etti - Son Dakika

Kuşadası MHP İlçe Başkanı Bayraktar istifa etti

6 saat önce

2015 yılından beri MHP İlçe Başkanlığını sürdüren İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile istifa ettiğini belirtti.

Kuşadası MHP İlçe Başkanı Bayraktar istifa etti, System.String[]

2015 yılından beri MHP İlçe Başkanlığını sürdüren İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile istifa ettiğini belirtti. Bayraktar yaptığı açıklamada, MHP'nin artık bir neferi olduğunu belirterek, istifa sebebini işlerinin yoğunluğuna bağladı.


Bayraktar, açıklamasında; "Bugün itibariyle 24 Ocak 2015 den bu yana,1818 gündür aralıksız olarak sürdürdüğüm MHP Kuşadası İlçe Başkanlığı görevim işlerimin yoğunluğu sebebiyle noter kanalıyla verdiğim istifayla sona ermiştir...Bu uzun süre zarfında desteğini benden esirgemeyen kıymetli eşime, çocuklarıma, fedakar anne ve babama teşekkürü borç bilirim..Altı yıl önce soğuk bir kış günü başladığımız kutlu dava yürüyüşünde benimle olan, birlikte hareket etmekten onur duyduğum tüm yönetim kurulu üyelerime, davamızın isimsiz neferlerine, parti üyelerimize, fedakar Kadın Kollarımıza, Kuşadası ve Davutlar Ülkü Ocaklarımızın başkanlarımıza ve pırıl pırıl gençlerimize, alın terini, kazandığı helal lokmasını teşkilatımızla paylaşarak yüzlerce faaliyet yapmamızı sağlayan isimsiz dava adamlarına şükranlarımı sunuyorum.15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Yenikapı ruhuyla kurulan Cumhur İttifakı sonucunda kader birliği yaptığımız Ak Parti İlçe Teşkilatına, tabanına ve Cumhur İttifakını, Aydın da fedakarca temsil eden Ak Parti Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 24 Ocak 2015 den bu yana Mezarlık, Kayan Evler, son Altyapı Sorunu dahil birçok konuyu ilçe ve ülke gündemine taşmamızı sağlayan yerel basınımıza ve içlerinden yetiştiğim her zaman hemşehrilerim demekten gurur duyduğum Kuşadası Halkına da sağolun, var olun diyorum. Beraberce görev yaptığımız MHP Genel Merkez Yöneticilerimize, İl Başkanlarımıza, İl Yöneticilerimize, bu kutlu davanın her bir neferine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kuşadası, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:35 Kaynak: İHA
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