Kuşadası'na Sezonun İkinci Turist Gemisi Geldi
17 dakika önce
Kuşadası'na sezonun ikinci turist gemisi geldiAYDIN - Kuşadası hafta sonu sezonun ikinci kruvaziyer gemisini ağırladı.
Kuşadası
'na sezonun ikinci turist
gemisi geldi
AYDIN - Kuşadası hafta sonu sezonun ikinci kruvaziyer gemisini ağırladı. Ege
Ports limanına demirleyen Malta
bayraklı "Celestyal Olympia" gemisi ile seyahat eden bin 540 turist, günübirlik olarak Kuşadası'na giriş yaptı. Turistlerin büyük bölümü otobüslerle Efes
ve Meryemana gibi tarihi ve turistik yerlere tura çıkarken, bir bölümü de Kuşadası çarşılarında gezdi. Celestyal Olympia gemisinin sezon boyunca Kuşadası'na 60 sefer yapacağı ve 87 bine yakın turisti getireceği açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:18 Kaynak: İHA
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