Son Dakika Haberleri: Kuşadası'na Sezonun İkinci Turist Gemisi Geldi

Kuşadası'na Sezonun İkinci Turist Gemisi Geldi

17 dakika önce

Kuşadası'na sezonun ikinci turist gemisi geldiAYDIN - Kuşadası hafta sonu sezonun ikinci kruvaziyer gemisini ağırladı.

Kuşadası'na sezonun ikinci turist gemisi geldi

AYDIN - Kuşadası hafta sonu sezonun ikinci kruvaziyer gemisini ağırladı.
Ege Ports limanına demirleyen Malta bayraklı "Celestyal Olympia" gemisi ile seyahat eden bin 540 turist, günübirlik olarak Kuşadası'na giriş yaptı. Turistlerin büyük bölümü otobüslerle Efes ve Meryemana gibi tarihi ve turistik yerlere tura çıkarken, bir bölümü de Kuşadası çarşılarında gezdi. Celestyal Olympia gemisinin sezon boyunca Kuşadası'na 60 sefer yapacağı ve 87 bine yakın turisti getireceği açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:18 Kaynak: İHA

Ege, turist, Kuşadası, Yerel
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