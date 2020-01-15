Kuşadası'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kuşadası'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre,13 Ocak 2020 saat 04.46'da, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 13 Kongo, 2 Komor, 2 Orta Afrika, 1 Somali, 1 Suriye ve 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmen (12 erkek, 8 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İntihar ettiği söylenen Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeri tespit edildi
53 yıl önce aynı anda 9 kişiyi öldüren "Çine Canavarı" hayatını kaybetti Kayıp balıkçılarla ilgili şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti Madde bağımlısı eşini çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 05:51:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]