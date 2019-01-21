Kuşadası'nda 8 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasadışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 8 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde yasadışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 8 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından Güzelçamlı
Mahallesi sahil kesiminde bir teknenin içinde bulunan çocuk ve yetişkinlerden şüphelenildi. Yapılan kontrolde tekne içinde bulunan 4 ü çocuk toplam 8 Afgan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenlerin içinde bulunduğu tekne sahibi İ.P. gözaltına alındı. İ.P. adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:00 Kaynak: İHA
Birlikte Yaşadığı Adamı Kalbinden Bıçakladı, Cinayet Anı 112 Kayıtlarına Yansıdı
Telefon ile Konuşuyormuş Gibi Yapan Çocuk, Sevimliliğiyle Gönüllerde Taht Kurdu
Traktörün Tekerinde Sıkışan Çocuğu Aks Ekipleri Kurtardı
Evinde Yaptığı Tespihi 10 Bin Liraya Sattı