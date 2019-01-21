Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kuşadası'nda 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasadışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 8 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 8 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasadışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 8 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından Güzelçamlı Mahallesi sahil kesiminde bir teknenin içinde bulunan çocuk ve yetişkinlerden şüphelenildi. Yapılan kontrolde tekne içinde bulunan 4 ü çocuk toplam 8 Afgan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenlerin içinde bulunduğu tekne sahibi İ.P. gözaltına alındı. İ.P. adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:00 Kaynak: İHA

Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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