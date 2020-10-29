Kuşadası'nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları devam ediyor - Son Dakika

Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler dikkate alınarak kutlanmaya devam ediyor. Bir gün öncesinde başlayan kutlama etkinlikleri bugün sabah ilçe kaymakamlık binasında yapılan törenle devam etti.

Kuşadası'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü nedeniyle kaymakamlık binasında bayramlaşma töreni düzenlendi. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek yapılan törende, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçede görev yapan mülki amirler, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların bayramını kutladı. Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri bugün saat 17.30'da Kısmet Otel kavşağından başlayacak ve sadece araçların katılacağı kortejle devam edecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andığını belirten Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel "Sonsuza kadar yaşayacak o bulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yönetim şekli olan cumhuriyetin kabul ve ilanının 97'nci yıl dönümü milletimize, memleketimize ve tüm insanlığa hayırlı olsun. Cumhuriyet, yani halkın yönetimde söz sahibi olması fikri, vicdanı ve irfanı hür nesillerin omzunda yaşayan veya yaşatılabilen bir yönetim şeklidir. Bilgiye dayalı, fikir sahibi ve kişilikli bir vicdanı olan vatandaş ve bu vatandaşlardan oluşan millet, cumhuriyet gibi bir yönetimde doğal olarak hem yurtta hem de cihanda sulhun sahibi ve teminatı olacaktır" dedi. - AYDIN