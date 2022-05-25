Kuşadası'nda kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kuşadası'nda kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

25.05.2022 18:28
Kuşadası'nda kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında yaralanan 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında yaralanan 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, 18 Nisan tarihinde Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neila A. (40) yönetimindeki 09 ACD 205 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Yener B. (60) yönetimindeki 09 JH 003 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışma sonucu araç içerisinde bulunan ve yaralanan Abdülaziz Kağan Usul (4), ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne daha sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 37 günlük tedavisinin ardından 4 yaşındaki Abdülaziz Kağan Usul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kuşadası'nda kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kuşadası'nda kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kuşadası'nda kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kuşadası'nda kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, Nisan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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