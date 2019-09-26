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Kuşadası'nda Kent Düzeni Denetim Aracı faaliyete girdi

15 dakika önce

Kuşadası'nda toplum huzuru ve sağlığına zarar verecek etkenlere karşı mücadele edecek Kent Düzeni Denetim Ekibi kuruldu.

Kuşadası'nda Kent Düzeni Denetim Aracı faaliyete girdi, System.String[]

Kuşadası'nda toplum huzuru ve sağlığına zarar verecek etkenlere karşı mücadele edecek Kent Düzeni Denetim Ekibi kuruldu.


Kuşadası Kaymakamlığı ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde geliştirilen proje sayesinde oluşturulan ekip, ilçeyi kendilerine tahsis edilen araçla dolaşarak iş yerlerini denetliyor.


Kuşadası Kaymakamlığı Denetim Kurulu, Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kuşadası Jandarma Komutanlığı, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kuşadası Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü, Kuşadası Vergi Dairesi, Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Kuşadası Şoförler Odası'ndan birer yetkilinin bulunduğu ekip özellikle ilk ve orta öğretim veren kurumlara yakın işletmeleri denetleniyor. Denetimlerde işletmelerde satılan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, işletmelerin ve çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu, yangın tüpleri ve evraklar kontrol edilerek gerekli uyarılar yapılıyor. Kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutuluyor.


Denetimlerin belirli aralıkla süreceğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Kuşadası Kaymakamlığımız ve ilçemizde bulunan meslek odalarıyla birlikte başlattığımız bu proje sayesinde Kuşadası'nı daha yaşanır bir kent haline getirmeyi planlıyoruz. Bu iş birliğinin tüm Türkiye'ye de örnek olacağına inanıyorum. Kent Düzeni Denetim Ekibi, Kuşadası Belediyesi olarak kendilerine tahsis ettiğimiz araçla tüm kenti dolaşarak aksaklıkları bulunan işletmelere uyarıda bulunacaklar. Bir dahaki denetimde eksikliklerini tamamlamayan işletmelere gerekli işlem uygulanacak" dedi. - AYDIN

Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:54 Kaynak: İHA
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