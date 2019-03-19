Kuşadası'nda Kruvaziyer Turizmi
1 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesine Malta bayraklı kruvaziyer gemisi "Celestyal Olympia", bin 425 yolcusuyla ikinci seferini gerçekleştirdi.
Aydın
'ın Kuşadası
ilçesine Malta
bayraklı kruvaziyer gemisi "Celestyal Olympia", bin 425 yolcusuyla ikinci seferini gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:39 Kaynak: AA
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