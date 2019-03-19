Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Kruvaziyer Turizmi

Kuşadası'nda Kruvaziyer Turizmi

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesine Malta bayraklı kruvaziyer gemisi "Celestyal Olympia", bin 425 yolcusuyla ikinci seferini gerçekleştirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine Malta bayraklı kruvaziyer gemisi "Celestyal Olympia", bin 425 yolcusuyla ikinci seferini gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:39 Kaynak: AA

Aydın, Kuşadası, Güncel
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