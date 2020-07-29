Kuşadası'nda muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

Korona virüs salgınıyla birlikte ertelenen olağan muhtarlar toplantısı Kuşadası Kaymakamlığı toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya başkanlık yapan Kaymakam Sadettin Yücel, " Yeni dönemdeki ilk muhtarlar toplantımızı bayram öncesi yaptık. Toplantıda yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Kurban Hizmetleri Denetleme Komisyonu çalışmaları ve diğer konular görüşüldü " dedi. - AYDIN

Kuşadası 'nın 23 mahalle muhtarı, Kuşadası Kaymakamlığı 'nda bir araya geldi. Kurban bayramı önceki gerçekleştirilen toplantıya Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlık yaptı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 08:33

Kaynak: İHA

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