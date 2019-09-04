Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Murat Dalkılıç konseri
Son Dakika Güncel Haber

Kuşadası'nda Murat Dalkılıç konseri

2 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında şarkıcı Murat Dalgılıç konser verdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında şarkıcı Murat Dalgılıç konser verdi.

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması çerçevesinde İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda şarkıcı Murat Dalgılıç sahne aldı.

Yaklaşık 2 saat sahne alan Dalgıç'ın şarkılarına hayranları da eşlik etti.

Dalkılıç'ı sahnede tebrik eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 6 yıl aradan sonra yenilenen formatı ile Altın Güvercin Beste Yarışması'nı halk ve ilçede tatil yapan turistlerle buluşturdukları için mutlu olduğunu söyledi.

Günel, "Program kapsamında gerçekleştirilen meydan konserlerinde ilk olarak Murat Dalkılıç'ın sahne almasını istedik. Murat Dalkılıç, Kuşadası'nın gururu ve içinde yetişmiş bir sanatçı olduğu için bizler ve bu kent için değeri oldukça fazladır." dedi.

Günel, "fidan dik kampanyası" kapsamında Dalkılıç'a çam fidanı takdim etti.

Murat Dalkılıç, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 12:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da konser veren Sertab Erener, yıllardır kolit hastalığıyla mücadele ettiğini itiraf etti
İlçeyi ayağa kaldırmıştı! Mezarlıktan gelen sesin gizemi çözüldü Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı 'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:20:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Murat Dalkılıç konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]