Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Olta İğnesi Yutan Caretta Caretta Kurtarılamadı

Kuşadası'nda Olta İğnesi Yutan Caretta Caretta Kurtarılamadı

20 dakika önce

Kuşadası'nda sahile vuran ve olta iğnesi yuttuğu tespit edilen caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kuşadası'nda Olta İğnesi Yutan Caretta Caretta Kurtarılamadı, System.String[]
Kuşadası'nda sahile vuran ve olta iğnesi yuttuğu tespit edilen caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası- Davutlar sınırındaki SGK sitesi önünde sahile vurmuş yaralı bir caretta caretta gören vatandaşlar Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD)'ne haber verdi. Bölgeye giden EKODOSD ekipleri, yaralı olduğu belirlenen caretta carettayı denizden çıkartıp, özel kutu içerisinde veteriner kliniğine götürdü. Röntgeni çekilen ve olta iğnesi yuttuğu belirlenen caretta carettaya EKODOSD gönüllüsü de olan veteriner Nevzat Yıldızlı tarafından ilk müdahale yapıldı. Durumu ağırlaşan yetişkin caretta caretta Dalyan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi(DEKAMER)'ne gönderilemeden hayatını kaybederken, doku örnekleri de araştırılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi'ne gönderildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:21 Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Davutlar, Kuşadası, Güncel
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