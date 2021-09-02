Kuşadası'nda otomobil tarlaya uçtu - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kuşadası - Davutlar yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'ndan Davutlar istikametine giden Alihan E. yönetimindeki otomobil virajı alamayarak tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sürücü Alihan E. ve yanında oturan Gülbeyaz E., ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - AYDIN