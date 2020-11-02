Kuşadası'nda tarihi camilerde hasar kontrolü yapıldı - Son Dakika

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından Kuşadası'ndaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ekipler son olarak Kuşadası'ndaki tarihi camilerde hasar kontrolü gerçekleştirdi.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı ve ekiplerin yaptığı ön incelemenin ardından Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden görevlendirilen komisyon Kuşadası'ndaki Kale içi, Hacı İbrahim Ağa, İki Oklu, Hatice Hanım ve Türkmen camilerinde hasar tespitinde bulundu. 5 tarihi camide yapılan incelemenin ardından Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kuşadası Sadettin Yücel ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte camileri ziyaret ederek, son durumu yerinde tespit etti.

Şu an itibariyle kontrolü yapılan tüm camilerde herhangi bir sıkıntı olmadığı ve tüm camilerin ibadete açık olduğu belirtildi. - AYDIN