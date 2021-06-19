Kuşadası'nda tatilciler plajlara akın etti - Son Dakika

Kuşadası'nda tatilciler plajlara akın etti

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine çevre illerden hafta sonu tatili için gelenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine çevre illerden hafta sonu tatili için gelenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olduğu ilçedeki Kadınlar Denizi, Sevgi ve Kuştur plajlarında boş yer kalmadı. Doğal güzelliği dolayısıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na da tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

Son Dakika

Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı

Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler

Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı

Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim

Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı

İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e, silahlı saldırı yapıldı