Küskün kardeşler Ankara'da sahne alıyor - Son Dakika
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Küskün kardeşler Ankara'da sahne alıyor

6 saat önce

İki yılı aşkın süredir bir araya gelmeyen şarkıcı Demet Akalın ile Alişan, Ankara'da uzun süre sonra ilk kez aynı sahneyi paylaşacak.

Küskün kardeşler Ankara'da sahne alıyor, System.String[]

İki yılı aşkın süredir bir araya gelmeyen şarkıcı Demet Akalın ile Alişan, Ankara'da uzun süre sonra ilk kez aynı sahneyi paylaşacak.


Şarkıcı Alişan, bir dönem küs olduğu Demet Akalın ile Ankara'da aynı sahneyi paylaşmaya hazırlanıyor. Demet Akalın ile Alişan, Emre Furtana Event tarafından organize edilen programda Ankara Sheraton Otel'de sahne alacak. Barıştıktan sonra ilk kez sahne alacak olan ikilinin Ankaralı hayranları tarafından da heyecan ve memnuniyetle karşılandı.


En son ne yaşanmıştı?


Alişan oğlu Burak'la, Demet Akalın'ın kızı Hira'nın birlikte görüldüğü kareyi "Allah'ın bize en büyük nimetleri evlatlar. Yarın ilk kez Hira'nın yeni yaşını birlikte kutlayacağız. Doğduğu an yanında olmam gerekirdi ama ben saçma bir gururla ve kızgınlıkla yanında olamadığım için pişmanım. Oysa ki annen benim çocuğum olduğunda beni mahcup etti. Şimdi sana söz veriyorum. Ne zaman ihtiyacın olursa dayın yanında olacak. Sağlıkla büyü ve İnşallah biz gelin olduğun günleri de hep birlikte görelim. Doğum günün kutlu olsun güzel Hira. Annenle, babanla ve sevdiklerinle nice güzel yaşların olsun" notuyla paylaşmıştı.


Şarkıcı Demet Akalın da bir dönem küs olduğu Alişan'ın paylaştığı satırlar üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:


"Canım kardeşim dert ortağım kardeşler arasında olmaz kırgınlık. İnşallah sağlık versin hepimizin tüm evlatlarımıza sen gerçi büyüteceksin aileyi ben tekte kalayım kanki ya." - ANKARA

Demet Akalın, Alişan, Ankara, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:23 Kaynak: İHA
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