Son Dakika Haberleri: Küstahlık: Öcalan Posteri Altında Eylem !

Küstahlık: Öcalan Posteri Altında Eylem !

1 saat önce

Adana'da HDP İl Başkanlığı binasında bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında açlık grevi yapanlara HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün de destek verdiği ortaya çıktı.

Küstahlık: Öcalan Posteri Altında Eylem !, System.String[]
Adana'da HDP İl Başkanlığı binasında bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında açlık grevi yapanlara HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün de destek verdiği ortaya çıktı.

Terörist başı Abdullah Öcalan'a sözde uygulanan tecridin kaldırılmasını bahane ederek tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan Leyla Güven'e destek olmak için HDP il binasındaki terörist başı Öcalan'ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaşarak greve destek veren şahıslar olduğu ileri sürüldü. Bu şahıslar arasında sosyal medyada kullanılan fotoğraflarda bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında Diyarbakır HDP Milletvekili Remziye Tosun ve Adana HDP Milletvekili Kemal Peköz'ün de olduğu görüldü. Adana polisi bu fotoğraflardan dolayı operasyon yapmış, Mehmet Ali G., Olcay S., Hasan K., Suphiye B. ve Güley B. gözaltına alınmıştı. Zanlılar nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:41 Kaynak: İHA

Milletvekili, Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Güncel
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