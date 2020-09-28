Kuşun yuva yaptığı tır seferden çekildi - Son Dakika

Kuşun yuva yaptığı tır seferden çekildi

- (Özel) Kuşun yuva yaptığı tır seferden çekildi Tırın sahibi yavrular uçana kadar tırı seferden çekti Şanlıurfa'da kuşun çekici kısmının üst tarafına yuva yaptığı tır, yavrular yumurtadan çıkıp uçana kadar sahibi tarafından seferden çekildi.

- (Özel) Kuşun yuva yaptığı tır seferden çekildi

Tırın sahibi yavrular uçana kadar tırı seferden çekti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kuşun çekici kısmının üst tarafına yuva yaptığı tır, yavrular yumurtadan çıkıp uçana kadar sahibi tarafından seferden çekildi.

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İkiağız kırsal Mahallesinde yaşandı. Çiftçilik ve nakliyecilik işiyle uğraşan Mustafa Yaşuk, dorse kısmı bakımdan yeni çıkan tırı sefere hazırlamak için akrabası olan sürücü Suphi Yaşuk'a haber verdi. Evin bahçesinde park halinde olan tırın son kontrollerini yapan Suphi Yaşuk, çekici kısmının üst tarafında bir kumrunun yuva yaptığını fark ederek durumu araç sahibi Mustafa Yaşuk'a haber verdi. Araca merdiven dayayarak üstüne çıkan Mustafa Yaşuk, yuvada 2 adet yumurta olduğunu gördü.

Aracı seferden çekti

Yuvaya karışmayan Mustafa Yaşuk yavrular yumurtadan çıkıp uçana kadar tırı seferden çekmek zorunda kaldı. Yuvayı bozmanın dinen caiz olmadığını dile getiren Mustafa Yaşuk, "Şanlıurfa'da yaşıyorum ve ayrıca nakliyecilik yapıyorum. Bu aracın arka dorsesinin bakımı nedeniyle aracımız bir haftaya yakın burada park halinde kaldı. Bir hafta sonra yeğenim olan şoförümüz sefere çıkmak için aracı çalıştırıp etrafında dolanırken kuşu görüyor. Beni arayıp dayı kuş yuva yapmış dedi. Ben de görünce baktım ki altında da yumurta var, aracı durdurmaya karar verdim. Dedim şimdi bu kuşun yuvasını bozmak dinimizde caiz değil. Bekletmeye karar verdik. İnşallah bir hafta sonra yavrular da çıkar. Uçtukları zaman yolumuza devam ederiz" dedi.

Kuşlar ne zaman uçarsa rızkımızın peşine düşeriz

Aracı kontrol ederken kuş yuvasını fark eden sürücü Suphi Yaşuk, "Mustafa dayım çağırdı, yola çıkacaktım. Tabi haliyle aracın etrafında dolanırken kuşun yuvasını gördüm. Tabi Mustafa dayıma bildirdim. Gelip kendisi de baktı. Yuvayı bozup yola çıkmaya vicdanımız el vermedi. Aracı durdurma kararı aldı. Artık hayırlısıyla kuşlar yumurtadan ne zaman çıkar ve uçarsa o zaman yolumuza devam ederiz. Rızkı gönderen Allah. Bu 10 - 15 gün içerisinde bize bir şey olmaz. Her işte bir hayır vardır. Biz de bekleyeceğiz. Ne zaman kuşlar çıkar ve uçarsa biz de yolumuza devam ederiz. Rızkımızın peşine düşeriz inşallah" diye konuştu.

Yavruların yumurtadan çıkıp uçması yaklaşık 40 gün sürüyor

Araca yuva yapan kumru kuşunun kuluçka süresinin 15 ile 21 gün arasında değiştiği, yavruların ise yaklaşık 18 gün sonra uçtukları öğrenildi.

Kuşun yuva yaptığı tır seferden çekildi
Kuşun yuva yaptığı tır seferden çekildi
Kuşun yuva yaptığı tır seferden çekildi
Kuşun yuva yaptığı tır seferden çekildi
Kuşun yuva yaptığı tır seferden çekildi
Kuşun yuva yaptığı tır seferden çekildi
Kuşun yuva yaptığı tır seferden çekildi

Şanlıurfa, Haliliye, Karar, TIR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşun yuva yaptığı tır seferden çekildi - Son Dakika

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