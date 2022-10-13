Kütahya, 112'yi en bilinçli kullanan ikinci il oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya, 112'yi en bilinçli kullanan ikinci il oldu

13.10.2022 10:12

Kütahya, 112'yi en bilinçli kullanan ikinci il oldu 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit: "Artan bilinç ve farkındalıkla sağlanan bu düşüş Kütahya'mızı Türkiye'nin ikinci ili yapmıştır" Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, Kütahya'nın asılsız çağrı sayısında Türkiye...

Kütahya, 112'yi en bilinçli kullanan ikinci il oldu

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit:

"Artan bilinç ve farkındalıkla sağlanan bu düşüş Kütahya'mızı Türkiye'nin ikinci ili yapmıştır"

KÜTAHYA - Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, Kütahya'nın asılsız çağrı sayısında Türkiye ikincisi olduğunu ifade etti.

Yiğit, Kütahya'da 2015'te yüzde 74 olan asılsız çağrı sayısının 2022 yılının ilk 8 ayında yılında yüzde 44,72'ye düştüğünü belirtti.

Bu yılın ilk 8 ayında 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı'na gelen 370 bin 118 çağrıdan 275 bin 499 aramanın kurumlara aktarıldığını dile getiren Müdür Tamer Yiğit, "Artan bilinç ve farkındalıkla sağlanan bu düşüş Kütahya'mızı Türkiye'nin ikinci ili yapmıştır. 112'yi gereksiz yerel meşgul etmeyen vatandaşlarımıza ve 112 Acil Çağrı Merkezi personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye ikincisi olmamızda Valimiz Ali Çelik'in büyük destekleri olmuştur. Hedefimiz, Türkiye genelinde daha başarılı bir 112 Acil Çağrı Merkezi olmaktır" şeklinde konuştu.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin profesyonel yapısı ve işleyişiyle vatandaşa en hızlı şekilde ulaşma gayretinde olduğunu anlatan Yiğit, 2021 yılında 2,51 saniye olan acil çağrı alıcı cevaplama sürecinin 2022 yılı ilk 8 ayında 1,89'a düştüğünü kaydetti.

2022 yılı faaliyetleri hakkında bilgiler de veren Müdür Tamer Yiğit, il merkezi ve köylerdeki 33 okulda ve Yaz Kur'an Kursları'nda yaklaşık 6 bin öğrencinin '112 Tek Numara Projesi' hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Kütahya, 112'yi en bilinçli kullanan ikinci il oldu Kütahya, 112'yi en bilinçli kullanan ikinci il oldu Türkiye'nin, Ticaret ve Sanayi Odası ilk kadın başkanı görevini devraldı Türkiye'nin, Ticaret ve Sanayi Odası ilk kadın başkanı görevini devraldı
Kaynak: İHA

Tamer Yiğit, Türkiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya, 112'yi en bilinçli kullanan ikinci il oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:52 Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor! İki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
14:58 Ataşehir'de 26 yaşındaki doktorun ölümüne neden olan sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 17:07:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya, 112'yi en bilinçli kullanan ikinci il oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement