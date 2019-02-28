Kütahya Bariyerlere Çarpan Sondaj Aracı Hurdaya Döndü
48 dakika önce
Bariyerlere çarpan sondaj aracı hurdaya döndüKütahya'da lastiği patladıktan sonra bariyere çarpan sondaj aracının dingili koparken, araç hurdaya döndü.
Bariyerlere çarpan sondaj aracı hurdaya döndü Kütahya
'da lastiği patladıktan sonra bariyere çarpan sondaj aracının dingili koparken, araç hurdaya döndü. Kazada araçta bulunan 2 kardeş yaralandı.
Kaza, Kütahya- Tavşanlı
karayolu Kızılbayır mevkiinde meydana geldi. Mehmet Mercan
, Tavşanlı ilçesinden satın aldıkları sondaj aracıyla Kütahya'ya döndükleri sırada aracın lastikleri patladı. Sürücüsü Mercan'ın hakimiyetini yitirdiği araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak dingili koptu. Kazada hurdaya dönerek dağılan sondaj aracında bulunan sürücü Mehmet Mercan ve kardeşi Derya Mercan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.
Plakasız ve tescilsiz olduğu öğrenilen sondaj aracı kurtarıcı ile trafik ten men edilerek emniyet otoparkına çekildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:54 Kaynak: DHA
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