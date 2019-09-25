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Kütahya caminin kubbesinde yakalanan hırsızlar itfaiyeyle indirildi

45 dakika önce

Caminin kubbesinde yakalanan hırsızlar itfaiyeyle indirildiKütahya'da bir caminin kubbe kısmına çıkarak kurşun plakaları çalmaya çalışan 2'si kadın 3 hırsız devriye görevi yapan polisler tarafından yakalandı.

Caminin kubbesinde yakalanan hırsızlar itfaiyeyle indirildi

Kütahya'da bir caminin kubbe kısmına çıkarak kurşun plakaları çalmaya çalışan 2'si kadın 3 hırsız devriye görevi yapan polisler tarafından yakalandı. Hırsızlar yakalandıkları cami çatısından itfaiye merdiveniyle indirilerek gözaltına alındı.

Olay, gece saat 03.30 sıralarında Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Paşam Sultan Sokaktaki Kurşunlu Camii'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ve mahalle bekçileri Kurşunlu Camii'nin kubbe kısmında birkaç kişinin kurşun levhaları sökmeye çalıştığı ihbarını alarak etrafını çevirdi. Camiye giren polisler yerde sökülmüş kurşun levhalara rastlayarak arama yaptıkları esnada Ceyda G. (25) ve Sevim G. (23) kadınları bahçede gizlenirken, Nihat G.'yi (21) ise caminin kubbe kısmında yakalandı. Kubbede mahsur kalan hırsızlık şüphelisi polislerin talebi üzerine olay yerine gelen itfaiye aracının merdiveniyle aşağıya indirilerek gözaltına alındı.

Çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği2ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya caminin kubbesinde yakalanan hırsızlar itfaiyeyle indirildi

İtfaiye, Kütahya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:59 Kaynak: DHA
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