Kütahya'da 'Ahde vefa' sergisi - Son Dakika
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Kütahya'da 'Ahde vefa' sergisi

7 saat önce

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, dünyaca ünlü merhum ressamlar Ahmet Yakupoğlu, Hüseyin Yüce ve Abdullah Taktak için 'Ahde vefa' sergisi düzenledi.

Kütahya'da 'Ahde vefa' sergisi, System.String[]

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, dünyaca ünlü merhum ressamlar Ahmet Yakupoğlu, Hüseyin Yüce ve Abdullah Taktak için 'Ahde vefa' sergisi düzenledi.


Sera AVM'de düzenlenen 'Ahde vefa' sergisinin açılış merasimine katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, sanatçıların da desteği ile Kütahya'nın kültürün ve sanatın başkenti olacağını ifade etti.


Başkan Işık, sergiye katkı sağlayan sanatçılara teşekkür ederek katılım belgesi takdim etti. Işık, Kent Konseyi Başkanı Ali Kaya, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Cemile Gül ve Kent Konseyi Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu'na teşekkür etti.


Bu arada, merhum sanatçılar Yakupoğlu, Yüce ve Taktak'ın yakınlarına da plaket takdim edildi.


Sunuculuğunu Zühre Selvitopu'nun yaptığı serginin açılış törenine MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ve sanatseverler katıldı.


Sergide sanatçılar Sebahat Sarıoğlu, Hakime Gülsoy, Tevfik Solmaz, Hasan Kara, Ramazan Genç, Ayşe kart, Selda Ünveren, Aynur Kinkav, Pakizer Doğan, Fatma Pat, Fügen Yatır, Fatma Öktem, Sebahat Özcan, Haticeköprüörenli, Yıldız Abacı, Ayşe Kara, Asiye Sezgin, Cemile Defter, Sezin Turgut, Zehra Aşman, Feriha İri ve Mine Ertan'ın eserleri yer aldı. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Kent Konseyi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:22 Kaynak: İHA
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