Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 'Beraber yürüyelim' etkinliği
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Kütahya'da 'Beraber yürüyelim' etkinliği

1 saat önce

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya'da sağlık için 'Beraber yürüyelim' sloganıyla '3'ten 93'e her yaştan' vatandaşın katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Kütahya'da 'Beraber yürüyelim' etkinliği, System.String[]

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya'da sağlık için 'Beraber yürüyelim' sloganıyla '3'ten 93'e her yaştan' vatandaşın katılımıyla yürüyüş düzenlendi.


Fiziksel aktivite ile haraketlilik ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalık gelişimine hizmet etmek amacıyla kutlanan 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında 81 ilde eş zamanlı düzenlenen yürüyüş Kütahya'da Sevgi Yolu'nda başlayıp Kütahya Valiliği önünde sona erdi.


Türkiye Herkes İçin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu ile Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüş programına; Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Kütahya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:06 Kaynak: İHA
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