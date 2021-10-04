Kütahya'da beton mikseri devrildi, sürücü öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Araçta bulunan yaralı Sabri Balcı , Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis , itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya 'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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