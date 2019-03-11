Kütahya'da Çiftliğe Uyuşturucu Operasyonu
27 dakika önce
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan çiftlik sahibi şüpheli tutuklandı.
Kütahya
'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan çiftlik sahibi şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirerek sattığı iddia edilen İsmail Y'yi (34) takibe aldı.
Ekipler, savcılık izniyle sentetik uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelinin Dumlupınar
Mahallesi'ndeki çiftliğine operasyon düzenledi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığına ait narkotik köpeği "Çilek"in de kullanıldığı operasyonda, küçükbaş hayvan ahırının tavanına gizlenmiş halde 25 kullanımlık satışa hazır "skunk" ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Şüphelinin daha önceden de aynı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:44 Kaynak: AA
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