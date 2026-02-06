Kütahya'da Deprem Şehitleri Anıldı - Son Dakika
Kütahya'da Deprem Şehitleri Anıldı

06.02.2026 17:22
Kütahya'da depremde hayatını kaybedenler anıldı, Vali Işın dualarla anma programına katıldı.

Kütahya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen anma programında, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Deprem anı ve sonrasında yaşananların anlatıldığı video gösteriminin ardından konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Depremlerin ilk anından itibaren Türkiye'nin seferber olduğunu aktaran Işın, depremlerden etkilenen illerde 650 bin personelin görev yaptığını anımsattı.

Katılımcılar, daha sonra depremin ardından yaşananlar ve arama kurtarma çalışmalarına dair fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kütahya, Deprem, Güncel

