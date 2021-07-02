Kütahya'da engelliler tekerlekli sandalye sevinci yaşadı - Son Dakika

Kütahya'da hayırseverlerin destekleriyle satın alınan 4 tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) görev yapan bir akademisyenin ve ismi açıklanmayan bir hayırseverin destekleriyle, 1'i akülü 3'ü manuel olmak üzere temin edilen sandalyeler Esma Kılınç, Fadime Derin, Sevim Vural ve Ramazan Sabancılar'a verildi.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar, yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

Dernek olarak salgından bir süredir faaliyetlerine ara verdiklerini ancak normalleşme ile birlikte yeniden engelliler için çalışmaya başladıklarını belirten Yakar, şunları kaydetti:

"Bize müracaatta bulunan ihtiyaç sahibi engellilerimize bu sandalyelerimizi veriyoruz. Bunun yanı sıra durumları uygun olan ve kendilerine yeni akülü araçlar alan engellilerimizin sandalyelerini de burada tamir edip elden geçirerek ihtiyacı olan engellilerimize ulaştırıyoruz. Bu konuda bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz."

Sandalyelerini teslim alan engelliler ve yakınları ise memnuniyetlerini dile getirdi.