Kütahya'da iki köy ve bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Kütahya'da iki köy ve bir mahalle karantinaya alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki köy ve bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında karantina başlatıldı.

Kütahya'da iki köy ve bir mahalle karantinaya alındı, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki köy ve bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında karantina başlatıldı.

Tavşanlı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Ayvalı ve Emirler köyleri ile Beyköy Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde iki köyde vaka sayılarında ciddi ve hızlı bir artış olmuştur. Bu artışın köy halkının tedbirlere riayet etmeden farklı sosyal etkinliklerde bir araya gelmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda vaka ve temaslıların vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesine neden olacağından, Ayvalı ve Emirler köylerinin 14 gün süreyle jandarma ekiplerin gözetiminde kontrollü giriş çıkış uygulamasına tabi tutulmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, pozitif vakaların görülmesinden dolayı Beyköy Mahallesi'nin de karantinaya alındığı duyuruldu.

Tavşanlı, Kütahya, Beyköy, Ayvalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da iki köy ve bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

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