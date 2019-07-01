Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
9 dakika önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:33 Kaynak: AA
'nın Tavşanlı
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Mehmet Dönmez
yönetimindeki plakasız otomobil, Tavşanlı- Domaniç
kara yolunun Tunçbilek
beldesi çıkışında karşı yönden gelen İsmail Başalan'ın kullandığı 10 VE 855 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada araçlar hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile plakasız otomobildeki Murat Bilge
ağır yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli
Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bilge kurtarılamadı
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