Kütahya'da kayınbirader eniştesini öldürdü - Son Dakika
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Kütahya'da kayınbirader eniştesini öldürdü

04.06.2022 17:05
Kütahya'da kayınbirader eniştesini öldürdü

Kütahya'da kayınbirader ile enişte arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Kütahya'da kayınbirader ile enişte arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre, Aslanapa ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde meydana gelen olayda, aralarında husumet olan Mehmet Ali B., eniştesi Hasan Hüseyin Bakan (50) ile Yumaklı mevkiinde karşılaştı. Çıkan tartışmada kayınbirader Mehmet Ali B., eniştesi Hasan Hüseyin Bakan'a av tüfeği ile ateş etti. Kanlar içinde kalan Bakan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı Mehmet Ali B.'nin olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak jandarmaya teslim olduğunu öğrenildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Aslanapa, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da kayınbirader eniştesini öldürdü - Son Dakika

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