Edinilen bilgiye göre, Aslanapa ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde meydana gelen olayda, aralarında husumet olan Mehmet Ali B., eniştesi Hasan Hüseyin Bakan (50) ile Yumaklı mevkiinde karşılaştı. Çıkan tartışmada kayınbirader Mehmet Ali B., eniştesi Hasan Hüseyin Bakan'a av tüfeği ile ateş etti. Kanlar içinde kalan Bakan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Aslanapa, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya'da kayınbirader eniştesini öldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.