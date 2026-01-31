Kütahya\'da Kız Futbol Takımı Kuruluyor

Kütahya'nın Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde sporun gelişimine katkı sunacak önemli bir iş birliği için ilk adım atıldı. Şaphane Spor Futbol Kulübü ile Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü arasında "Kardeş Kulüp Dayanışma ve İş Birliği Protokolü'ne yönelik ön görüşmeler tamamlandı. İş birliğinin en dikkat çeken hedefi ise bölgenin ilk kız futbol takımını kurmak oldu.

Şubat ayında resmiyet kazanması planlanan protokol kapsamında, iki ilçenin spor altyapısının ortak kullanılması, branş çeşitliliğinin artırılması ve özellikle kadın futbolunun bölgede yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Toplantıda konuşan Şaphane MYO Müdürü ve Şaphane Spor Futbol Kulübü Başkanı Yılmaz Çetiner, kulüp olarak altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, "Şaphane Spor olarak U14, U15, U16, U18 ve A Takım düzeylerinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Pazarlar ile gerçekleştireceğimiz bu iş birliği sayesinde futbol altyapımızı daha geniş bir tabana yaymayı hedefliyoruz. Amacımız, bölge gençlerine profesyonel spor imkanı sunmak" dedi.

Pazarlar Spor Lisesi Müdürü ve Kulüp Başkanı Muammer Gökalp ise yeni tescil edilen taekwondo branşına dikkat çekti. Gökalp, "Taekwondo branşını lise düzeyinde başlattık. Bu heyecanı ilkokul, ortaokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerimize kadar yaymayı planlıyoruz. Sporun disiplinini her yaş grubuna kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İki kulüp arasında planlanan en önemli projelerden biri olan kız futbol takımıyla, genç kızların spora katılımının artırılması ve Kütahya yerel sporunda kadın futboluna yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Şaphane Spor'dan Erhan Dağdeviren ile Pazarlar Spor'dan Osman Erdinç'in de katıldığı toplantının ardından hazırlanan protokolün, Şubat ayı içerisinde düzenlenecek törenle imzalanacağı bildirildi. - KÜTAHYA