Kütahya\'da Otomobil Çukura Düştü

Kütahya'da yol kenarındaki çukura düşen otomobil, kurtarıcıyla çıkarıldı.

Saray Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil, daha önce elektrik hatlarının yer altına alınması için açılan ve çalışmanın ardından tekrar kapatılan kanalda, yağmur suları nedeniyle oluşan çukura düştü.

Araç sahibine ulaşan polis ekipleri, kendi imkanlarıyla aracı bulunduğu yerden çıkarmayı denedi. Yapılan çalışmalara rağmen çıkarılamayan araç, olay yerine çağrılan kurtarıcıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.