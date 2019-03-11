Kütahya'da Pazartesi Pazarı Açıldı

Kütahya Belediyesi tarafından kente kazandırılan Pazartesi Pazar yeri açılışı gerçekleşti.

Kütahya Belediyesi tarafından kente kazandırılan Pazartesi Pazar yeri açılışı gerçekleşti.



Esnafların daha rahat bir çalışma ortamına kavuşması ve vatandaşlarımızın daha rahat alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla Kütahya Belediyesi tarafından Ziraat Mahallesi'ne inşa edilen Pazartesi Pazar yeri düzenlenen törenle halkın hizmetine sunuldu.



Kütahya Belediyesi olarak yeni bir hizmeti daha vatandaşlara sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bundan 5 yıl önce vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulan Pazar yerimizin maliyeti yaklaşık 6 milyon civarındadır. Belediye Başkan adayı olduğumuz dönemde Pazar yerimiz ile ilgili Pazarcı esnafı kardeşlerimize böyle bir söz vermemiştik. Bu projemiz Belediye Başkanı seçildikten sonra eklediğimiz ilave projelerimizden sadece bir tanesi. Bugün açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz pazar yeri hakikaten bölgeye ve mahallemize değer katacak bir tesis. Tesisimizin şehrimiz ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını, esnaflarımıza ise hayır bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Kütahya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman'ın yaptığı dua sonrası Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve il protokolü tarafından Pazartesi Pazar yeri açılış kurdelesi kesildi.



Pazar yeri açılışının sona ermesiyle birlikte Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, pazarcı esnaflarının tezgahlarını ziyaret ederek işlerinde hayırlı bol kazançlar diledi. Başkan Saraçoğlu daha sonra burada alışveriş yapan vatandaşlarımız ile sohbet ederek onlara bez çanta hediye etti.



Törene AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ile İshak Gazel, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odası Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, Kütahya Belediyesi birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA

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