Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

14.08.2022 11:08
Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 152 Adet sentetik ecza ve 0.25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 152 Adet sentetik ecza ve 0.25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği şeklinde bilgiler elde edilen içerisinde V. D, Y. D ve Y. Y isimli şahısların bulunduğu araç il girişinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada, 152 Adet sentetik ecza ve 0.25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar haklarında yapılan gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Evinin önüne araç park eden sürücüyü tüfekle vurdu Evinin önüne araç park eden sürücüyü tüfekle vurdu Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kütahya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:09 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun cevap şıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü
01:07 TIR'a çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü! Sürücü ehliyetsiz çıktı
01:04 Seda Sayan'ın balayı tatilinde LGBT yürüyüşüne destek olduğu anları paylaştı
00:38 Meteorolojiden sağanak uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok şehir var
00:28 Galatasaray'da yeni transfer Abdülkerim'in yenilgi getiren hatası tepkilerin odağında!
00:16 Boşanma aşamasındaki eşini mahallede düzenlenen düğünde başından vurarak katletti
00:13 Adana Demirspor lige fırtına gibi başladı! Sivasspor'u da farklı geçti
00:09 Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yönelik sert ifadeler: Bugüne kadar bu ülkeye bir faydası oldu mu?
23:49 Galatasaray'a beklemediği darbe! Giresunspor evine 3 puanla dönüyor
23:37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Beyaz Reform' duyurusu: Amacımız doktorun işine daha iyi odaklanması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 11:09:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement