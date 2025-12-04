Kütahya'da Trafik Kazası: 4 Ölü - Son Dakika
Kütahya'da Trafik Kazası: 4 Ölü

04.12.2025 07:16
Kütahya'da otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni sis ve hız.

Kütahya'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2'si kadın 4 kişi yaşamını yitirdi.

Veli Yücel (36) idaresindeki 43 AB 560 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı çevre yolundaki Bölücek Kavşağı'nda, M.Y'nin kullandığı 43 ACV 217 plakalı küspe yüklü tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Katliam gibi kaza! Tıra çarpan araçtaki 4 kişi feci şekilde can verdi

4 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ekipler, sürücü Yücel ve otomobildeki Fas uyruklu Baldrael Alaoıu (20) ile kimliği henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Katliam gibi kaza! Tıra çarpan araçtaki 4 kişi feci şekilde can verdi

YOĞUN SİS VE AŞIRI HIZ İDDİASI

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişinin cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kazanın yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA

