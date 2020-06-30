Kütahya'da traktör şarampole devrildi: 2 ölü - Son Dakika

Kütahya'da traktör şarampole devrildi: 2 ölü

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Pulluca Köyü Gürçeşme mevkisinde meydana geldi. Bahçeye kiraz toplamaya giden evli ve 3 çocuk babası İbrahim Kıratlı'nın (61) yönetimindeki 43 KE 762 plakalı traktör, engebeli yolda şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Kıratlı ile yanındaki 2 çocuk babası Seyati Dönmez (60), kaza yerinde öldü. Ölenlerin cenazeleri, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Simav, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:46 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da traktör şarampole devrildi: 2 ölü - Son Dakika
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Son Dakika

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