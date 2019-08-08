Kütahya'da yaşanan hortum kamerada
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Kütahya'da yaşanan hortum kamerada Kütahya'da şiddetli rüzgar ve hortum hasara yol açtı Emet'te yaşanan hortum güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan şiddetli rüzgar ve hortum, bazı iş yerlerinde hasara yol açtı.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:00 Kaynak: İHA
'da yaşanan hortum kamerada
Kütahya'da şiddetli rüzgar ve hortum hasara yol açtı Emet
'te yaşanan hortum güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi
KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan şiddetli rüzgar ve hortum, bazı iş yerlerinde hasara yol açtı. Hortum güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
Kütahya'nın Emet ilçesinde şiddetli rüzgar ve hortum vatandaşların tedirgin olmasına neden oldu. Şiddetli rüzgar ve hortum bazı iş yerlerinde hasara neden olurken kısa süreli hortum ise panik yaşanmasına neden oldu. Emet Belediyesi
Engelsiz Yaşam Parkı'nda işletmeci olan Süleyman Us, çıkan rüzgar ve oluşan hortum nedeniyle çadırların kırıldığını, masa ve sandalyelerin havada uçuştuğunu söyledi. Us, yaşanan olayı anlatırken, "Ne odluğunu anlayamadık. Yaşanan kısa süreli hortum parkımızı biranda dağıttı. Eşim ve ailemle çalıştığımız parkta kısa süreli bir panik yaşadık. Sandalye ve çadırların havada uçuştuğunu gördük" dedi. Park işletmesinde yaşanan hortum ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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