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Kütahya'daki iki termik santralin çalışmaları "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu
6 saat önce
Kütahya merkeze bağlı Seyitömer beldesinde ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santrallerin çalışmaları, "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:58 Kaynak: AA
Kütahya merkeze bağlı Seyitömer beldesinde ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santrallerin çalışmaları, "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu.
Kütahya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özel bir şirket tarafından işletilen merkeze bağlı Seyitömer beldesinde ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santralleri denetledi.
Denetimleri sonucunda ekipler, işletmelerin çalışmalarını "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durdurdu.
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