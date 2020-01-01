Kütahya'daki iki termik santralin çalışmaları "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'daki iki termik santralin çalışmaları 'geçici faaliyet belgesi' alıncaya kadar durduruldu - Son Dakika

Kütahya'daki iki termik santralin çalışmaları "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu

6 saat önce

Kütahya merkeze bağlı Seyitömer beldesinde ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santrallerin çalışmaları, "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu.

Kütahya'daki iki termik santralin çalışmaları

Kütahya merkeze bağlı Seyitömer beldesinde ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santrallerin çalışmaları, "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu.

Kütahya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özel bir şirket tarafından işletilen merkeze bağlı Seyitömer beldesinde ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santralleri denetledi.

Denetimleri sonucunda ekipler, işletmelerin çalışmalarını "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durdurdu.

Seyitömer, Tunçbilek, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aç kalan domuzlar mahalleye indi
Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı

Son Dakika Haberleri
22:56 BUDO'dan sefer iptalleri - Son Dakika
22:55 Bolu dağı'nda yoğun kar yağışı - Son Dakika
22:53 Katener teli koptu tramvay seferlerinde aksama yaşandı - Son Dakika
22:52 Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
22:48 Kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı - Son Dakika
22:39 Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor - Son Dakika
22:15 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 22:57:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'daki iki termik santralin çalışmaları "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]