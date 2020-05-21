Kütahya'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı - Son Dakika

Kütahya'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Kütahya'nın Çavdarhisar ile Emet ilçeleri arasında çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ile Emet ilçeleri arasında çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün saat 16.00 sıralarında Çatköy yakınında çıkan orman yangınının yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğunu söyledi. Yangınla mücadele çalışmalarının sabaha kadar sürdüğünü belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Alevleri dün akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alarak yayılmasını önlemiştik. Bölgedeki yoğun rüzgardan dolayı yangının yeniden yayılma riski vardı ancak Balıkesir, Uşak, Eskişehir ve çevre ilçelerden gelen ekiplerle çalışmaları aralıksız sürdürerek sabaha karşı tamamen kontrol altına aldık." Ekiplere bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiğini ifade eden Keskin, soğutma çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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