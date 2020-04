Kütahya Eğitime Destek Platformu'ndan Ali Erbaş'a tam destek - Son Dakika

Kütahya Eğitime Destek Platformu Başkanı Orhan Yener Kaytancı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde, İslam dininin emir ve yasakları hakkında yaptığı uyarılarının, Ankara ve İzmir Barosu tarafından eleştirilmesine sert tepki gösterdi.



Kaytancı, yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanımızın ifade ettiği cümleler ise sadece kendi şahsi görüşleri değil, aynı zamanda Kuran-ı Kerim'de yer alan hükümlerdir. Dolayısıyla bu nefret dolu açıklamaları yapanlar, aslında Diyanet İşler Başkanımızı değil doğrudan İslam'ı ve inanan insanları hedef almaktadır.Biz Allah'a, Resulü'ne ve O'nun hayat kitabı Kur'an'a iman eden Müminler olarak, elbette dinimizi yaşamaya ve nesillerimizi de bu yüce dinin emir, yasak ve ahlaki değerlerine bağlı bir şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz. Kınayanların kınamalarına asla aldırmayacağız.Bu sebeple fuhşiyatın-ahlaksızlığın her türlüsünü reddediyoruz. Toplumun inanç değerlerini tahkir ederek infiale sevk eden, fitne içerikli, hukuku istismar etmeye yönelik bu girişimler, aynı zamanda devletin anayasa ve yasaların varlık ve meşruiyetini tehdit eden girişimler olarak da ayrıca suç oluşturduğu unutulmamalıdır. Anayasa, ailenin ve gençliğin her türlü kötü, zararlı ve gayri ahlaki yaklaşımlardan korunmasına amirdir. Diyanetimizi hedef gösteren bu suç duyurusu bir anlamda Anayasa ihlalidir. Bu girişim aynı zamanda insan hakları ve hukukun din düşmanlığına alet edilmesidir.Bizler Kütahya Eğitime Destek Platformu olarak Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.İnançlı insanlarımızın yüreğini yaralayan, Diyanet İşleri Başkanımız üzerinden İslam'ı ve Müslümanları hedef alan İnsan Hakları Derneği ve Ankara ve İzmir Barolarını şiddetle kınıyoruz. Tüm İslam coğrafyasına hizmet eden, mazlumların, çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan Diyanetimizin ve onun saygıdeğer başkanının yanındayız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA