Kütahya-eski eşini yaralayıp, fırıncıyı öldüren zanlı çelik yelekle adliyeye sevk edildi

Eski eşini yaralayıp, fırıncıyı öldüren zanlı çelik yelekle adliyeye sevk edildi

Kütahya'da 6 yıl önce boşandığı eşi 2 çocuk annesi Meryem Çelik'i (43) tüfekle yaralayıp, sevgilisi olduğunu öne sürdüğü fırıncı Fatih Görü'yü (49) başından vurarak öldüren katil zanlısı Süleyman D. (47), olay sırasında yanında olan arkadaşı Fazlı A. ile emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Süleyman D., ifadesinde amacının eski eşiyle sadece konuşmak olduğunu savunarak, Aramızda arbede çıktı, tüfekle ateş ettim. Yaralandığını görünce Fatih'in yüzünden olduğu için direk çalıştığı fırına gidip 'senin yüzünden eşimi vurdum bunun suçlusu sensin' diyerek rastgele ateş açtım dedi.

Kütahya'da işsiz olan Süleyman D., dün sabah saat 07.30 sıralarında, 6 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Meryem Çelik'i, Ali Paşa Mahallesi Ebeler Sokak'taki evinin önünde pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Ardından da eski eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Fatih Göre'nin Paşam Sultan Mahallesi'nde çalıştığı fırına giden Süleyman D., başından pompalı tüfekle vurup otomobille kaçtı. Meryem Çelik yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Fatih Göre ise olay yerinde hayatını kaybetti.

'ESKİ EŞİMLE KONUŞMAK İÇİN GİTTİM'

Olayın ardından Altıntaş ilçesindeki Üçüzhöyük köyünde saklandığı belirlenen Süleyman D. ve ona yardım ettiği tespit edilen arkadaşı Fazlı A. yakalanarak gözaltına alındı. Dün gece sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan katil zanlısı Süleyman D., eski eşi Meryem Çelik ile konuşmak için gittiğini ve öldürmek istemediğini söyledi. Aralarında çıkan tartışmanın ardından arkasından tüfekle ateş ederek yaraladığını anlatan Süleyman D., Fatih Görü benim çok eski ve çok samimi arkadaşımdır. Yıllar önce eşimden boşandıktan sonra psikolojik sorunlarım oldu, uzun süre tedavi gördüm. Benim hastanede yattığım süreçte Fatih Görü evime gelip gitmiş. Ben bunu hastaneden çıktıktan sonra kızımdan öğrendim ve aralarında bir ilişki olduğundan şüphe etmeye başladım. Daha önceleri de kendisini uyarmıştım uzak durması için. O zamanlarda tartıştık ve yanımda getirdiğim tabanca ile iki el ateş ettim ve ayağından vurdum. Kısa süre bu yüzden cezaevinde yattım çıktım dedi.

Bu süreçte eski eşini takip etmeye devam ettiğini anlatan Süleyman D., şunları söyledi

Eski eşimi yine takip ediyordum, çocuklarıma kanıtlamak için. Olaydan bir gün önce Fazlı A. beni aradı 'bende geleyim' dedi. Onu da yanıma alıp eşimin evini takip ettik. Eşim evden çıkıp aracıyla harekete geçti. Benim denetim serbestliğim olduğu için birde eşim uzaklaştırma kararı var ve 10 metre yakınına gitmeme yasaktı. Elektronik kelepçe bozuktu. Bu yüzden ben uzaktan takip ettim yine Fazlı eşimi ve Fatih'i araçlarıyla yan yana durmuş konuşurken görmüş ve bana söyledi. Olay sabahı saat 07.00 gibi Fazlı ile kiralık otomobille eski eşimin evinin sokağına girdim. Bu sırada evden çıktığını gördük. Bizi görünce kaçmaya çalıştı. Benim amacım arabaya alıp konuşmaktı. O bana saldırınca aramızda arbede çıktı. Sonra yine kaçmaya başlayınca ben otomobilde bulunan ruhsatsız pompalı tüfekle hedef gözetmeden sadece durdurmak için ateş etti. Oda eski eşime isabet etti. Onu kanlar içinde görünce sinirlendim ve Fatih'in yüzünden olduğu için direk çalıştığı fırına gidip 'senin yüzünden eşimi vurdum bunun suçlusu sensin' diyerek rastgele ateş açıp olay yerinden çıkıp otomobil ile Altıntaş ilçesi Üçhöyük köyüne gittim. Daha sonra polisler gelip beni aldı

ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİ

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından katil zanlısı Süleyman D. ve arkadaşı Fazlı A. çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin 'pişman mısınız sorusuna Süleyman D. 'pişmanım' diyerek cevap verdi.