Son Dakika Haberleri: Kütahya İhlas Vakfı öğrencileri, 5 bin fidanı toprakla buluşturdu
Son Dakika Güncel Kütahya İhlas Vakfı öğrencileri, 5 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kütahya İhlas Vakfı öğrencileri, 5 bin fidanı toprakla buluşturdu

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe nefes' projesi kapsamında Kütahya İhlas Vakfı Yurtları öğrencileri, 5 bin adet fidanı toprakla buluşturdu.

Kütahya İhlas Vakfı öğrencileri, 5 bin fidanı toprakla buluşturdu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe nefes' projesi kapsamında Kütahya İhlas Vakfı Yurtları öğrencileri, 5 bin adet fidanı toprakla buluşturdu.


Proje kapsamında merkez Karacaören köyü Bal Ormanı'na yoğun bir katılımla fidan dikimi gerçekleştirildi.


Tören öncesi konuşan İhlas Vakfı yetkilileri, "Biz bu ağaçları siz gençlerimizin geleceği için dikiyoruz. Daha yeşil bir Kütahya ve daha yeşil bir Türkiye için fidanları toprakla buluşturduk. Sizlerin gelecekte daha mutlu olmanız ve güzel bir Türkiye'de yaşamanız için birçok şey yapıyoruz. Projede kapsamında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dediler.


Öğrenciler ve Karacaören köyü sakinleri, hep birlikte fidan dikerek, dikilen fidanlara can suyunu verdi. - KÜTAHYA

Kütahya, İhlas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:51 Kaynak: İHA
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