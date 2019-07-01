Son Dakika Haberleri: KÜTAHYA Kazada hurdaya dönen araçlardan yaralı çıktılar
Son Dakika Güncel Haber

KÜTAHYA Kazada hurdaya dönen araçlardan yaralı çıktılar

1 saat önce

Kazada hurdaya dönen araçlardan yaralı çıktılarKütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, cip ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Kazada hurdaya dönen araçlardan yaralı çıktılar
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, cip ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı - Domaniç karayolu 13'ncü kilometresinde Tunçbilek beldesinde meydana geldi. Murat Bilge (30) yönetimindeki plakasız cip ile karşı yönden gelen İsmail Başalan (24) idaresindeki 10 VE 855 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, araçlar hurdaya dönerken sürücüler Murat Bilge ve İsmail Başalan ile cipte bulunan Mehmet Dönmez (34) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
KÜTAHYA Kazada hurdaya dönen araçlardan yaralı çıktılar
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:58 Kaynak: DHA
Tavşanlı, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamyonet yan yattı, 1 ton bamya yola savruldu Son dakika! İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar bir önceki yıla göre arttı Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşları için kritik 72 saat Hayatını kaybeden Barış Akarsu'ya doğum gününde anma

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:46:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KÜTAHYA Kazada hurdaya dönen araçlardan yaralı çıktılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]