Kütahya Lisesi mezunları Yoncalı'da buluştu
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Çeşitli tarihlerde Kütahya Lisesi'nden mezun olan yaklaşık 150 kişi, Yoncalı'da bir araya geldi.
Çeşitli tarihlerde Kütahya Lisesi'nden mezun olan yaklaşık 150 kişi, Yoncalı'da bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:07 Kaynak: İHA
Etkinliğe, Bursa Bölge Başsavcısı Said Gürlek, Bursa Hayat Hastanesi sahibi Dr. Ahmet Özkul, Sanayici-Turizmci Mete Tetik, Güral Porselen Genel Müdürü Naci Pekcan ve Kütahya Amatör Spor Federasyonu Başkanı Murat Cengiz ile çok sayıda okul mezunu katıldı.
Lise mezunları buluşmasına tanınmış sanatçı Yalçın Özden de, 1 saatlik bir program yaparak büyük alkış aldı.
Lise mezunu Abdullah Horozoğlu Müzik Grubu ise, Türk sanat müziği ve Kütahya türkülerini icra etti.
Katılımcılar, sanayici ve turizmci Mete Tetik'e teşekkür ederek, "Kendileri, Gülümser Hatun Termal Tesisleri Yoncalı Kaplıcalarımızın Türk turizmine açılmasını sağladı.Geleneksel mimari ile konfor, modren donanımlar bir araya gelmiş.candan kutluyoruz.sadece kütahya'nın değil Türkiye'nin gurur kaynağı oldu" şeklinde konuştular. - KÜTAHYA
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