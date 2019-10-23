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Kütahya minibüs güzergahının değiştirilmesini protesto için yol kapattılar

1 saat önce

Minibüs güzergahının değiştirilmesini protesto için yol kapattılarOğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da İl Trafik Komisyonu'nun kentin 3 caddesinden geçen yolcu minibüsü güzergahının değiştirmesine tepki gösteren bir grup mahalleli, yolu tahta ve kalasla kapatarak eylem yaptı.

Minibüs güzergahının değiştirilmesini protesto için yol kapattılar

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da İl Trafik Komisyonu'nun kentin 3 caddesinden geçen yolcu minibüsü güzergahının değiştirmesine tepki gösteren bir grup mahalleli, yolu tahta ve kalasla kapatarak eylem yaptı. Grubu, Kütahya Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Altunel ikna ederek, yolu açtırdı.

Kütahya İl Trafik Komisyonu, son toplantısında Asım Gündüz Caddesi, Osmanlı ve Fuat Paşa Caddesi'nden geçen yolcu minibüslerinin 20 Ekim'den itibaren Menderes Caddesi'nden geçmesine karar vererek güzergah değişikliği yaptı. Asım Gündüz Caddesi'nde toplanan bir grup mahalleli ve çevre esnaf ise güzergah değişikliğini kabul etmeyerek sokakta eylem yaptı. Yolu kalas ve tahtalarla kapatan mahalleli, güzergahın eski haline getirilmesini istedi. Minibüslerin yeniden bu güzergahtan geçmesini istediklerini belirten esnaftan Nurettin Türken, 'Bizim tek derdimiz yolun yeniden terse dönmesi ve otobüslerin buradan geçmesidir. Esnafımızın durumu çok kötü. Siftah yapamıyoruz. Yetkililere bunu anlatmaya çalışıyoruz' dedi.

Trafik sıkıştığının ardından Kütahya Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Altunel, mahalleli ile görüşerek yolu açmaları için ikna etti. Yaklaşık 1 saat yol kapalı kalırken, kalas ve tahtaların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kütahya minibüs güzergahının değiştirilmesini protesto için yol kapattılar

Kütahya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:37 Kaynak: DHA
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