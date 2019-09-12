Kütahya'nın en verimli topraklarında ayçiçek bereketi

Kütahya'nın Altıntaş, Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerinde bu yıl ayçiçeği rekoltesinin yüksek olması üreticiyi sevindirdi.



Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan bölgede ayçiçeği hasadı devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda dönüm başına ortalama 200 kilogram olan rekoltenin bu yıl 300 kilograma ulaştığı bildirildi.



Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık, son yılların en verimli ayçiçeği hasadının gerçekleştirildiğini söyledi. Bereketli bir hasat dönemi geçirdiklerini ve üreticinin yüzünün güldüğünü aktaran Işık, yaptığı açıklamada, "Ayçiçeği hasadına geçtiğimiz günlerde başladık ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl bereketli bir dönem geçiriyoruz. Son dönemleri en yüksek verim ve yağ kalitesinin olduğu bir hasat dönemini yaşıyoruz. Verim ve kalite çok güzel. Haziran ve temmuz ayında etkili olan yağışlar meyvesini verdi. Çok verimli bir hasat yapılıyor. Bu anlamda üreticinin yüzü gülüyor. Dönümde ortalama 300 kilogram ayçiçeği biçiliyor" dedi. - KÜTAHYA