Kütahya'nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kütahya'nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kütahya'nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı.


Nazlı'nın cenaze namazına Vali Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.


AK Parti önceki dönem milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı'nın ağabeyi olan İbrahim Nazlı'nın cenaze namazını Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar kıldırdı.


Helallik alınmasının ardından naaşı bir süre eller üzerinde taşınan Nazlı, Perli Mezarlığı'nda toprağa verildi.


AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Lisedeyken "Üniversite Kitabevi"ne giderdik sıkça. Kitap raflarına göz gezdirir, yeni kitapları inceler, takip ettiğimiz dergileri alır bir de mutlaka çayını içerdik İbrahim Abi'nin. Kitaplar üzerine konuşurdu hep. Yıllarca kitap üzerine konuştu. Çok güzel işler yaptı İbrahim Abi. Kalp krizinden sonra yoğun bakımdan çıkamadı. Bir güzel insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi. - KÜTAHYA

İbrahim Nazlı, Milletvekili, AK Parti, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:26 Kaynak: İHA

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