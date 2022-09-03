Simav'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Simav'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

03.09.2022 15:26
Simav'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde cezaevinden çıkan Ahmet Ertunç (51), iddiaya göre haraç istediği kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Kütahya'nın Simav ilçesinde cezaevinden çıkan Ahmet Ertunç (51), iddiaya göre haraç istediği kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, R. V. isimli şahıs kendisinden zaman zaman para vermesi yönünde tehditler aldığını iddia ettiği Ahmet Ertunç ile telefonla konuşarak Simav İlçesi Mamak Köyü Kavşağında buluştu. Burada taraflar arasında çıkan silahlı çatışmada Ahmet Ertunç, R.V. tarafından göğsünden vurularak yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı olayda H. K. isimli şahıs yine R. V. tarafından bacağından silahla yaralandı. Yaralı şahsın tedavisine Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edildiği öğrenildi. Olay yerinde 1 adet pompalı tüfek, R. V. un evinde yapılan aramada 1 adet tabanca ele geçirildi.

Olaya karışan R. V. Ş. K, M. K.(45), R.G.(63), H. K.(28), A. O. K.(35) ve H. K.(34) isimli şahıslar yakalanarak adli mercilere çıkarılmak üzere gözaltına alındı.

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Hisarcık, Kütahya, Simav, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Simav'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Simav'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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