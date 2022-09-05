KÜTAHYA'DA 1,5 TONLUK VİNÇ İŞÇİLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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KÜTAHYA'DA 1,5 TONLUK VİNÇ İŞÇİLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 3 YARALI

05.09.2022 11:44

KÜTAHYA Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada rulo transfer köprüsü üzerinde bulunan 1,5 tonluk vinç işçilerin üzerine devrildi.

KÜTAHYA Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada rulo transfer köprüsü üzerinde bulunan 1,5 tonluk vinç işçilerin üzerine devrildi. İşçilerden Onur Cem Kara (31) hayatını kaybederken, 3 işçi de yaralandı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde metal levha üretimi yapan bir fabrikada, rulo transfer köprüsündeki 1,5 tonluk taşıma vinci, işçiler Mustafa Halil Özbilgiç (23), Mehmet Nuri Orhan (42), Yücel Tezcan (56) ve Onur Cem Kara'nın (31) üzerine devrildi. Vincin altında kalan işçileri fark eden mesai arkadaşlarının ihbari üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçilerden Onur Cem Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Vincin altında kalarak ağır yaralanan Mustafa Halil Özbilgiç ve diğer işçiler sıkıştıkları yerden kurtarılarak ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vincin üzerinde devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Kara'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Cem Kara, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜTAHYA'DA 1,5 TONLUK VİNÇ İŞÇİLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

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